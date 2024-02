Berlin (ots) -Das Managementteam von idealo ist am 1. Februar gewachsen: Gemeinsam mit Dr. Albrecht von Sonntag, Mitgründer und geschäftsführendem Gesellschafter, sowie Geschäftsführer Jörn Rehse, bildet Maxim Nohroudi als dritter Co-CEO die Führungsspitze des Unternehmens.Maxim Nohroudi ist ein profunder Kenner der internationalen Digital-Branche und Gründer mehrerer Unternehmen, darunter des Mobilitäts-Start-ups Door2Door. Außerdem war er viele Jahre Vorstandsmitglied des Digitalverbandes Bitkom.Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird Nohroudi idealo vor allem im Bereich Mergers & Acquisitions stärker aufstellen und so neue Potentiale im wachstumsstarken E-Commerce-Markt erschließen. Neben strategischen Schwerpunkten wird er auch operative Aufgaben der Geschäftsführung bei idealo übernehmen."idealo ist einer der wichtigsten Preisvergleiche in Europa. Wir wachsen seit Jahren erfolgreich - auch in für den E-Commerce herausfordernden Zeiten. Diesen Erfolgskurs werden wir weiter fortsetzen und dafür stellen wir uns unternehmerisch noch stärker auf, vor allem im Bereich M&A. Maxim ist für uns hierfür der ideale Kandidat," sagt Jörn Rehse, Co-CEO.Dr. Albrecht von Sonntag, Mitgründer und Co-CEO, ergänzt: "Wir haben uns für Maxim entschieden, weil er den richtigen Mix aus Erfahrung und Persönlichkeit mitbringt. Er hat einen starken Unternehmergeist, den er als mehrfacher Gründer unter Beweis gestellt hat, ist bestens in der digitalen Welt vernetzt und ist - das war für uns genauso ausschlaggebend - ein äußerst sympathischer Mensch, der bestens zu unserer Kultur bei idealo passt.""Mich fasziniert die hervorragende Unternehmenskultur, die bei idealo jeden Tag von rund 1.000 Menschen getragen und gelebt wird. Albrecht, Jörn und das gesamte Team haben ein starkes Unternehmen aufgebaut. Mit einem erfolgreichen Produkt, das Verbraucher:innen großen Nutzen bietet und auf ein wichtiges menschliches Bedürfnis antwortet: Preistransparenz und Sicherheit beim Einkaufen im Internet. Ich freue mich, ab jetzt Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein," so Maxim Nohroudi, Co-CEO.Pressekontakt:Florian Kriegelpresse@idealo.deTel: +49 30 800 970 882Original-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5705478