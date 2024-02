Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste wettgemacht. Aktuell wird die Rally besonders von den starken Tech-Titeln befeuert. Vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag schloss der Dow Jones Industrial sogar erstmals in seiner rund 140-jährigen Geschichte über 38.500 Punkten. In diesem Fahrwasser bahnt sich auch bei der PayPal-Aktie etwas an.

