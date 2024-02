Frankfurt am Main (ots) -Schon gewusst? Das "eco 40-60"-Programm von Waschmaschinen benötigt weniger Strom, weil das Wasser nicht auf 60 °C, sondern nur auf etwa 40 °C erhitzt wird. Damit dennoch die gleiche Reinigungsleistung erreicht wird, braucht das "eco 40-60"-Programm mehr Zeit. Es ist geeignet für Textilien, die bei 40 °C oder mehr gewaschen werden dürfen. Die Waschmaschine sollte möglichst voll beladen werden. Kurzwaschprogramme bei 40 °C oder mehr sind hingegen nicht sparsamer, denn sie benötigen meistens deutlich mehr Energie, um so die fehlende Waschzeit auszugleichen.Das "eco 40-60"-Programm gibt es bei Waschmaschinen seit dem Jahr 2021. Es arbeitet bei Temperaturen von etwa 25 °C bis höchstens 45 °C und braucht dreieinhalb Stunden oder mehr. Trotz dieser langen Laufzeit spart es im Vergleich zum 60 °C-Baumwollprogramm Energie, bei gleicher Reinigungsleistung. Denn für das Aufheizen des Wassers zum Waschen wird am meisten Strom verbraucht. Die weiteren Waschfunktionen, wie das Drehen der Waschtrommel sowie das Abpumpen des Wassers, benötigen wenig Energie.Geeignet sind die "eco 40-60"-Programme für Textilien, die bei 40 °C oder mehr gewaschen werden dürfen, z. B. Bettwäsche oder Handtücher. Mindestens einmal im Monat sollte das 60 °C Baumwoll-Programm der Waschmaschine gewählt und ein bleichmittelhaltiges Vollwaschmittel als Pulver, Granulat oder Tabletten verwendet werden. Das dient der Hygiene des Inneren der Waschmaschine. Dabei können hygienisch anspruchsvolle Wäscheposten, z. B. Küchentextilien, mitgewaschen werden.Die häufig als sparsam angesehenen Kurzprogramme arbeiten hingegen oft mit einem höheren Energieeinsatz und mehr Wasser, um in kürzerer Waschzeit ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen. Ihre Nutzung sollte daher die Ausnahme bleiben.Weitere Informationen rund um nachhaltiges Waschen stellt das FORUM WASCHEN (http://www.forum-waschen.de) im Internet zur Verfügung: https://forum-waschen.de/tipps/waschen/.Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.Pressekontakt:FORUM WASCHEN, Ansprechpartnerin: Susanne Seidel, Koordinationsbüro beim IKW e.V., Tel.: 069 2556-1324, E-Mail: SSeidel@ikw.orgOriginal-Content von: Koordinationsbüro FORUM WASCHEN beim IKW e.V. (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168254/5705519