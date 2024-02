Solana News: Ist das die letzte Chance, SOL unter 100 $ zu kaufen?

Der breite Markt notiert heute kräftig im Plus. Auch bei Solana kommt wieder Momentum zurück. Mit einem Kurs von aktuell 99 US-Dollar hat SOL in den letzten 24 Stunden rund 5 Prozent an Wert zugelegt und ist erneut einer der besten Altcoins. Zumindest unter den zehn wertvollsten Kryptos gibt es aktuell kein Projekt, das Solana das Wasser reicht - weder in den letzten 24 Stunden noch auf Wochensicht. Auch in 2024 bleibt das Solana-Momentum bullisch, obgleich es zuletzt auch hier einen deutlichen Rücksetzer gab.

Stellt sich nun die Frage, ob die Aufwärtsrallye schon weitergeht und die Korrektur final beendet ist. Wie sollten Anleger reagieren, nachdem sich Solana bereits binnen Jahresfrist zuletzt fast verzehnfacht hat? Ist es aktuell die letzte Chance, SOL noch einmal unter 100 US-Dollar zu kaufen und wo könnte der native Coin der Layer-1-Blockchain Solana in ein paar Jahren notieren?

Grüner Coin mit 20x Potenzial - hier mehr erfahren

Solana Kurs in Richtung 100 US-Dollar: Das wird jetzt wichtig

Nach dem jüngsten Abverkauf, der Solana in einer marktbreiten Korrektur auf rund 80 US-Dollar drückte, hellt sich das Chartbild auf. Zuletzt gab es eine deutliche Erholung. Auch der kleinere Dip wurde jetzt gekauft und Solana macht sich schon wieder auf den Weg in Richtung 100 US-Dollar. Die entscheidende Kurszone dürften die 100-105 US-Dollar sein. Hier befindet sich eine multiple Widerstandszone, die es nachhaltig zu überwinden gilt. Sollte SOL deutlich über dieses Kursniveau springen, könnte der Bullenmarkt Fortsetzung finden.

Solana Prognose: Auch 2024 läuft es für SOL

Ein stabiles Entwicklerteam gilt als ein zentraler Indikator für ein robustes Ökosystem. Solana stellt hier immer stärker unter Beweis, dass die L1 eine führende Position beansprucht. Ferner verzeichnete Solana zuletzt einen signifikanten Anstieg im Handelsvolumen, was eine verstärkte Aktivität signalisiert. Mitunter war Solana in einigen Metriken beliebter als Ethereum.

Das Handelsvolumen auf den dezentralen Börsen innerhalb der Blockchain hat mit rund 50 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr einen neuen Spitzenwert erreicht. Diese Entwicklungen zeugen von einer steigenden Dynamik und der Fähigkeit Solanas, sich als eine führende Plattform im Bereich der Smart Contracts zu etablieren, was das Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Ökosystems stärkt. Solana wurde totgesagt und ist stärker denn je zurückgekehrt. Dieses Narrativ bleibt auch im Januar 2024 dominant.

BREAKING: @solana outpaces @ethereum and every other chain in weekly stablecoin transfer volume for the first time ever.



Monthly Change: +612% pic.twitter.com/mSOAmhNMOZ - SolanaFloor | Powered by Step Finance (@SolanaFloor) January 2, 2024

Wenig verwunderlich sehen Krypto-Analysten mittelfristig für Solana noch viel Potenzial. Bereits vor einigen Monaten hatte der Vermögensverwalter VanEck auf sich aufmerksam gemacht, als dieser in einer bullischen Prognose für 2030 einen Solana-Kurs von 3.211 US-Dollar für möglich hielt.

Van Eck's price target for Solana is in the $10-$3,211 range. Ballsy pic.twitter.com/stW4NTqE8r - Alex Krüger (@krugermacro) October 28, 2023

Fällt Solana noch einmal unter 100 $?

Auch ein nachhaltiger Ausbruch über 105 US-Dollar dürfte SOL nicht davor schützen, ein weiteres Mal unter 100 US-Dollar zu fallen.

Weiterhin bleibt es äußerst schwierig vorherzusagen, ob Solana erneut unter 100 US-Dollar fallen wird, da zahlreiche externe Faktoren dabei eine Rolle spielen können. Auch in Bullenmärkten sind Rückgänge von 20-30 Prozent keine Seltenheit. Dennoch bietet Solana aufgrund des fundamentalen Momentums, des zunehmenden realen Nutzens und einer technisch aussichtsreichen Position gute Chancen für einen potenziellen Ausbruch. Diese Faktoren könnten Anlegern aktuell immer noch eine attraktive Gelegenheit bieten, zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen.

Mit dem Sprung über den MA200 deutet sich nun eine Fortsetzung der aufwärtsgerichteten Trendbewegung an. Die jüngste Korrektur über Zeit und Preis hat den RSI wieder abgekühlt, Solana scheint für den nächsten Swing bereit.

Solana Ausblick: Mittelfristig kommt es auf Adoption an

Mittelfristig ist die Adoption von Solana ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Anleger beobachten Metriken wie die Anzahl der Netzwerkadressen, den Total Value Locked, das Handelsvolumen auf dezentralisierten Börsen (DEX) und weitere, um die Akzeptanz und Nutzung von Solana zu bewerten. Langfristig ist es essenziell, dass der reale Nutzen den Wert der Layer-1-Blockchain rechtfertigt. Eine steigende Adoption und Nutzung zeigen, dass Solana einen echten Mehrwert bietet und fundamentale Stärke besitzt.

Auch andere Projekte zielen auf einen realen Unterschied. Wer Solana eben keine 10x Performance oder mehr zutraut, könnte hier auch etwas spekulativer auf neue Coins setzen. Ein Kandidat, der zunehmend Interesse weckt, ist eTukTuk - eine umweltfreundliche Kryptowährung mit Fokus auf die E-Mobilität in den Entwicklungs- und Schwellenländern.

eTukTuk setzt auf ein elektrifiziertes TukTuk, das den Mobilitätssektor nachhaltiger gestalten soll. Zugleich bekommen Teilnehmer des Netzwerks - Fahrer, Ladesäulenbesitzer und Investoren - die Chance auf passives Einkommen. Aktuell winken im Presale neben Buchgewinnen auch schon Staking-Renditen von rund 300 Prozent APY. Dies dürfte neben dem ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz ein gewichtiger Grund sein, warum immer mehr Anleger in eTukTuk investieren.

Direkt zum eTukTuk Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.