BERLIN (dpa-AFX) - Nach rund sieben Stunden hat die Gewerkschaft Verdi ihren Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) am Freitagvormittag beendet. "Seit 10.00 Uhr nehmen die Beschäftigten den Dienst wieder auf, es wird allmählich anrollen", sagte ein Verdi-Sprecher am Freitag. Die BVG bestätigte, dass Busse, U- und Straßenbahnen auf allen Linien wieder fahren. Es werde allerdings noch etwas dauern, bis der Betrieb wieder ohne Einschränkungen laufe, hieß es. Die Fahrzeuge müssten erst nach und nach vom Hof rollen. Noch für einige Stunden müssen sich Fahrgäste demnach auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. In Brandenburg läuft der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hingegen weiter. Hier sowie in den meisten anderen Bundesländern hatte Verdi zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen.

Verdi verhandelt derzeit in 15 Bundesländern vor allem über bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. In Brandenburg, im Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird auch über höhere Löhne und Gehälter verhandelt./maa/DP/jha