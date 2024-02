© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Sie wurde als "vorhersehbarste Krise" bezeichnet, die der US-Wirtschaft bevorsteht. Experten-Warnungen häufen sich nun wegen der hohen Staatsverschuldung in den USA.Nassim Nicholas Taleb, der Autor des Bestsellers The Black Swan, hat den Finanzcrash von 2008 prognostiziert. Auf einer Veranstaltung seines in Miami ansässigen Hedgefonds Universa Investments, sagte Taleb in der Woche, dass die Staatsverschuldung ein "weißer Schwan" sei - also ein Risiko, das wahrscheinlicher sei als ein unvorhersehbares "schwarzer Schwan"-Ereignis. "Solange der Kongress das Schuldenlimit immer weiter ausdehnt und Deals macht, weil er Angst vor den Konsequenzen hat, das Richtige zu tun, wird es irgendwann zu …