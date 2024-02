IPS-Integrated Project Services, LLC, ein führendes Unternehmen im Bereich Engineering- Beschaffungs- Bauleitungs- und Prüfungs- (EPCMV) Dienstleistungen, freut sich, die Eröffnung seines zweiten Firmensitzes im Vereinigten Königreich im pulsierenden Glasshouse in Alderley Park, Macclesfield bekannt zu geben. Diese strategische Erweiterung bedeutet einen großen Schritt für das Wachstum und Streben des Unternehmens, um seinen Kundenstamm im Vereinigten Königreich und in Europa zu bedienen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130709907/de/

IPS UK Open a New Office in Manchester. Glen Slaymaker IPS UK Director Dennis Wareing Director of Risk Compliance cut the ribbon to open the new office. (Photo: Business Wire)

Der Firmensitz in Birmingham diente als Katalysator für eine bemerkenswerte Phase auf dem britischen Markt. Die Entscheidung für eine Eröffnung des Alderley Park Firmensitzes bedeutet nicht lediglich eine Erweiterung. Sie ist Beleg für den kontinuierlichen Einsatz und die unermüdlichen Anstrengungen eines engagierten Teams. Mit sieben Firmensitzen und mehr als 420 Fachkräften in Europa, darunter über 170 im Vereinigten Königreich, handelt es sich bei dem Narrativ von IPS um das Streben nach exponentiellem Wachstum.

"Unser Wachstum im Vereinigten Königreich und in Europa dient als Beleg für das Streben unseres Teams nach Bereitstellung außergewöhnlichen Leistungen", so Glen Slaymaker Senior UK Director. "Der neue Firmensitz in Alderley Park bedeutet nicht lediglich eine Expansion unserer physikalischen Präsenz, sondern es handelt sich dabei um eine Verstärkung unseres Engagements, näher an unseren Kunden zu sein und den reichen Talentpool im Nordwesten von England zu erschließen."

Der für sein Innovationszentrum bekannte Alderley Park erwies sich als idealer Standort für einen zweiten Standort des Unternehmens. Glasshouse, eine hochmoderne Anlage, erweitert nicht nur die physikalische Präsenz, sondern entwickelt sich auch zu einem Inkubator für Kreativität und Zusammenarbeit, indem er das Streben von IPS nach Innovation und Exzellenz im Bereich Projektleistungen verkörpert.

Jim Stephanou, CEO von IPS, betont die Bedeutung dieses Meilensteins. "Unsere Entwicklungsreise spiegelt die Kraft der Menschen, die Innovationskraft und die Team- und Zusammenarbeitsfähigkeit wider. Im Verlauf von lediglich acht Jahren war die Wachstumstrajektorie von IPS einfach außergewöhnlich. Unser zweiter Standort im Vereinigten Königreich ist Beleg für unser Engagement zur Bereitstellung außergewöhnlicher Serviceleistungen und die Vertiefung unserer Kundenbeziehungen."

Dieser strategische neue Firmensitz schafft die Voraussetzungen für weitere Verbesserungen und stärkt die Position von IPS als europäischer Marktführer. Das Unternehmen ist bestrebt, zu einer florierenden Gemeinschaft in Alderley Park beizutragen, indem die Grenzen des Machbaren in der Life-Science-Branche verschoben werden.

Über IPS

IPS-Integrated Project Services LLC, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Geschäftslösungen für Kapitalinvestitionen in den Bereichen Biowissenschaften und Rechenzentren. Durch operative Expertise und branchenführende Kenntnisse, Fähigkeiten und Leidenschaft bietet IPS Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Engineering, Projektsteuerung, Baumanagement und Compliance in der Life-Science-Branche, mit denen die Kunden lebenswichtige Produkte entwickeln und herstellen können. Die jüngste Akquisition, Linesight, spezialisiert sich auf Kosten-, Termin-, Risiko-, Programm- und Projektmanagement in verschiedenen Marktsektoren, einschließlich Rechenzentren, Biowissenschaften und High-Tech-Branchen. IPS Enterprise beschäftigt mehr als 3.200 Fachleute in über 45 Niederlassungen in 17 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ipsdb.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240130709907/de/

Contacts:

Dept. of Marketing and Communications

Tel.: +1.484.344.9234