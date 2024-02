FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.02.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 650 (850) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2815 (2810) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 700 (450) PENCE - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERW,) - PRICE TARGET 2200 (1750) PENCE - BERENBERG CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2640 (2955) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 510 (465) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RESTORE PLC PRICE TARGET TO 290 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 510 (530) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1355 (1325) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 45 (55) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 425 (455) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PHAROS ENERGY PRICE TARGET TO 20 (24) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 237 (234) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES WATKIN JONES PRICE TARGET TO 50 (45) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES WISE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1024 (717) PENCE - RBC CUTS CLOSE BROTHERS TO 'SECTOR PERF.' ('OUTPERF.') - TARGET 650 (800) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES WISE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1024 (717) PENCE



