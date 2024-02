Die AMD-Aktie ist am Mittwoch infolge der Quartalszahlenpräsentation vom Vorabend zwischenzeitlich um mehr als fünf Prozent eingebrochen. Trotz der Kursreaktion bleibt die US-Investmentbank angesichts der positiven Zahlen optimistisch für den Chip-Hersteller und erhöhte sogar das Kursziel.AMD meldete am Dienstag einen Umsatz von 6,2 Milliarden Dollar im vierten Quartal (plus sechs Prozent im Quartalsvergleich, plus zehn Prozent im Jahresvergleich), was leicht über den Schätzungen der Analysten lag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...