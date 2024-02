NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 44 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Während sie die Kurserholung im Internetsektor eher skeptisch sehe, bleibe Zalando ihr Favorit, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier dürfte sich auch dank des breiten Angebots und der hohen Wettbewerbsvorteile im Servicegeschäft weiter überdurchschnittlich entwickeln. Und sobald die Verbrauchnachfrage wieder anziehe, dürfte auch Zalando wieder wachsen und seine Profitabilität steigern./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 17:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken