© Foto: Alexas Fotos - unsplash.com



Puma wachse schneller als Nike, während Zalando auf Erholung setze. Beide Aktien bieten laut M.M. Warburg Co. einzigartige Chancen in turbulenten Zeiten. In den vergangenen vier Wochen hat die Aktie von Puma einen deutlichen Einbruch erlebt, wobei sie rund 30 Prozent ihres Wertes einbüßte. Dieser Rückgang wurde durch die Veröffentlichung eines schwachen Ausblicks für 2024 und durch vorläufige Zahlen für 2023 ausgelöst. Trotz dieser Entwicklungen unterstreicht die Analyse des Research-Teams von Warburg, dass Puma im vierten Quartal etwa vier Prozent schneller wuchs als der Branchenführer Nike. Es wird argumentiert, dass die vorsichtigen Warnungen von Puma bezüglich des Marktausblicks, …