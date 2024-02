EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf

Delivery Hero SE: Verhandlungen über einen möglichen Verkauf des Foodpanda-Geschäfts von Delivery Hero SE in ausgewählten Märkten Südostasiens laufen weiter



02.02.2024 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC MITTEILUNG Aktualisierung einer Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Verhandlungen über einen möglichen Verkauf des Foodpanda-Geschäfts von Delivery Hero SE in ausgewählten Märkten Südostasiens laufen weiter Berlin, 2. Februar 2024 - Am 20. September 2023 hat die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) die Verhandlungen über einen möglichen Verkauf ihres Foodpanda-Geschäfts in ausgewählten Märkten in Südostasien wie Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos bestätigt ("Potenzieller Verkauf"). Es gibt Marktgerüchte, dass die Verhandlungen über den Potenziellen Verkauf gescheitert sind. Wir bestätigen, dass die Verhandlungen über den Potenziellen Verkauf weiter laufen und daher diese Gerüchte falsch sind. In jedem Fall muss für den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung die Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt werden, die noch aussteht. Im Falle der Unterzeichnung würde die Transaktion voraussichtlich bestimmten Bedingungen, einschließlich der Erlangung erforderlicher behördlicher Genehmigungen in den jeweiligen Rechtsordnungen, unterliegen. ************* INVESTOR RELATIONS-KONTAKT



Christoph Bast

Head of Investor Relations



ir@deliveryhero.com PRESSEKONTAKT



Isobel Hambleton

Corporate Communications



press@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Kontakt: Christoph Bast

Leiter Investor Relations



Ende der Insiderinformation



02.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com