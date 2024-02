NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das nach einem Pressebericht mögliche Scheitern des Foodpanda-Verkaufs in Südostasien sei eine Enttäuschung, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Verkauf von Foodpanda hätte das finanzielle Profil des Lieferdienstes deutlich verbessert. Die Aktie wäre damit auch weit besser investierbar geworden. Eine Bestätigung durch Delivery Hero stehe aber noch aus./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 04:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 04:13 / ET

DE000A2E4K43