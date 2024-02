© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa



Hat AMD bezüglich seiner Prognose für KI-Halbleiter absichtlich tiefgestapelt? Das zumindest behauptet Citi-Analyst Christopher Danley. So richtig überzeugend sind seine Argumente jedoch nicht.Nach Abverkauf: Analyst nimmt AMD in Schutz ... Halbleiterkonzern und Nvidia-Jäger AMD wusste am Dienstagabend mit seinem Vierteljahresbericht keine Begeisterung zu entfachen: Zwar präsentierte das Unternehmen ein Ergebnis über den Erwartungen des Marktes, allerdings enttäuschte wie schon zuvor bei Intel die Guidance. Anleger sahen sich zum Verkauf der Papiere veranlasst. Gestern jedoch ist ein Analysten-Team der Citi-Bank zur Verteidigung der Aktie herbeigeeilt: AMD habe mit seiner Prognose …