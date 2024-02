Die Rally der Aktie von Ryanair geht weiter. So markierten die Anteilscheine des irischen Billigfliegers im frühen Handel bei 19,94 Euro ein neues Allzeithoch. Die Chancen stehen gut, dass es bald auch erstmals in der Historie über die Marke von 20,00 Euro gehen wird. Indes wurden aus Dublin heute Zahlen für den Monat Januar gemeldet. Demnach hat der Billigflieger im ersten Monat des Jahres seine Maschinen nicht so gut auslasten können wie ein Jahr zuvor. Der Auslastungsfaktor sank im Januar gegenüber ...

