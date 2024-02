DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Änderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/02.02.2024/12:55) - Der Aufsichtsrat der S IMMO AG und das Vorstandsmitglied Herwig Teufelsdorfer haben sich heute einvernehmlich darauf geeinigt, den Vorstandsvertrag von Herrn Teufelsdorfer mit Wirkung zum 02.02.2024 (Tagesende) aufzulösen. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Herrn Tomás Salajka, der auch Mitglied des Verwaltungsrats der CPI Property Group S.A. ist, in den Vorstand der S IMMO AG zu berufen.

Martin Matula, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Ich bedanke mich bei Herwig Teufelsdorfer für seine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren - allen voran möchte ich die strategische Portfolio-Umgestaltung erwähnen. Die Qualität des Immobilienbestands spiegelt sich in den operativen Kennzahlen der Gesellschaft deutlich wider. Darüber hinaus hat er in den Bereichen ESG und Digitalisierung umfangreiche und für die Zukunft der Gesellschaft wesentliche Projekte erfolgreich vorangetrieben. Mit der Bestellung von Herrn Salajka schaffen wir nun ideale Voraussetzungen für weitere Wertschöpfung innerhalb der Gruppe."

Herwig Teufelsdorfer: "Es war eine große Freude, die S IMMO in den letzten 3 Jahren zu begleiten und auch in sehr bewegten Zeiten meinen Beitrag zum Fortkommen der Gesellschaft zu leisten. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team der S IMMO, sowie allen Geschäftspartnern."

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Wienerbergstraße 9 / 7. Stock, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2024 06:55 ET (11:55 GMT)