DJ MÄRKTE EUROPA/DAX flirtet mit Rekordhoch - Delivery Hero unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es am Freitag an den Börsen in Europa. Der DAX gewinnt zur Mittagszeit 0,7 Prozent auf 16.985 Punkte. Im Tageshoch lag er schon bei 17.000 Punkten und damit nur 3 Pünktchen unter seinem Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,7 Prozent auf 4.670 Punkte. Am Anleihemarkt geht es mit den Kursen seitwärts, der Euro hält das am Vortag erhöhte Niveau und kostet 1,0880 Dollar.

"Die Risikobereitschaft ist zurück", sagt ein Marktteilnehmer. Grund für den erneuten Anlauf nach oben sind die Zahlen von Meta und Amazon. Die beiden Unternehmen gehören zu den so genannten Glorreichen 7 und haben mit ihren nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen die Erwartungen bei weitem übertroffen.

Ob der DAX im weiteren Handelsverlauf noch das Allzeithoch knackt wird auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen. Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft 185.000 neue Stellen geschaffen hat nach 216.000 im Dezember. Sollte sich der Arbeitsmarkt wider Erwarten im Januar nicht abgekühlt haben, könnte das über dann möglicherweise steigenden Zinsen zu Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt führen.

Zalando & Co von Amazon beflügelt

Tagessieger im DAX sind Zalando, die um 6,4 Prozent steigen. Die Aktie profitiert von der Steilvorlage von Amazon. Auch Aktien anderer Internetunternehmen liegen fest im Markt. Auto1 verteuern sich um 3 Prozent, Hellofresh legen um 2,7 Prozent zu.

Trotz guter Geschäftszahlen geben Eon 0,8 Prozent nach. Von Citi heißt es, am Markt sei bereits damit gerechnet worden, dass Eon die Prognosen schlagen würde. In den Blick rücke nun der Ausblick, der für den 13. März angekündigt sei.

Mercedes-Benz mit starkem Cashflow

Sehr fest liegen Autoaktien im Markt. Der Stoxx-Subindex gewinnt 1,9 Prozent. Mercedes-Benz steigen um 2,9 Prozent. Der freie Cashflow im Kerngeschäft erreichte im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen 11,3 Milliarden Euro. Die Konsenserwartung von Analysten lag laut dem Unternehmen bei 9,9 Milliarden Euro.

Damit stabilisiert Mercedes-Benz auch die Stimmung in der gesamten Autobranche. Und hier stehen mit dem jüngsten Chartausbruch VW im Blick. Die Citi-Analysten haben die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 158 von 146 Euro erhöht. VW steigen um 2,2 Prozent auf 120,78 Euro, das ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr. Renault liegen gut 3 Prozent höher, Volvo 4,2 Prozent.

Porsche AG ziehen um 6,1 Prozent an. Ferrari (-0,5%) hätten am Donnerstag neue Allzeithochs markiert, nun werde bei Porsche AG auf Erholungspotenzial gesetzt, auch weil die Stimmung für Autotitel generell gut sei, heißt es.

Delivery Hero von Tagestief erholt

Für Gesprächsstoff sorgt Delivery Hero. Die Aktie lag zwischenzeitlich schon 12 Prozent im Minus. Im Handel wurde dazu auf einen Bericht verwiesen, laut dem der Verkauf von Foodpanda gescheitert sein soll. Die von Delivery Hero geforderte Summe von 1 Milliarde Euro sei vom Singapurer Kaufinteressenten Grab Holdings als zu hoch angesehen worden.

Delivery Hero hat die Gerüchte über ein Scheitern der Verhandlungen zurückgewiesen. Das Minus der Aktie hat sich dadurch auf gut 6 Prozent verringert.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.670,49 +0,7% 31,89 +3,3% Stoxx-50 4.223,63 +0,5% 19,86 +3,2% DAX 16.985,13 +0,7% 126,09 +1,4% MDAX 26.175,25 +1,1% 272,35 -3,6% TecDAX 3.369,64 +0,5% 16,34 +1,0% SDAX 13.895,36 +1,0% 141,26 -0,5% FTSE 7.641,48 +0,3% 19,32 -1,3% CAC 7.633,52 +0,6% 44,77 +1,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,16 +0,02 -0,41 US-Zehnjahresrendite 3,88 +0,00 -0,00 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.519,84 +1,0% 369,54 +2,2% S&P-500 4.906,19 +1,2% 60,54 +2,9% Nasdaq-Comp. 15.361,64 +1,3% 197,63 +2,3% Nasdaq-100 17.344,71 +1,2% 207,47 +3,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 +2,5 4,21 -18,7 5 Jahre 3,83 +1,7 3,81 -17,0 7 Jahre 3,85 +1,1 3,84 -11,5 10 Jahre 3,88 +0,3 3,88 0,0 30 Jahre 4,11 -1,0 4,12 14,0 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:45 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0884 +0,1% 1,0882 1,0844 -1,5% EUR/JPY 159,43 +0,1% 159,43 158,45 +2,5% EUR/CHF 0,9312 -0,1% 0,9328 0,9319 +0,4% EUR/GBP 0,8528 -0,0% 0,8531 0,8537 -1,7% USD/JPY 146,47 +0,0% 146,52 146,12 +4,0% GBP/USD 1,2762 +0,1% 1,2754 1,2701 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,1902 +0,0% 7,1895 7,1888 +0,9% Bitcoin BTC/USD 43.132,62 +0,5% 43.161,30 42.567,52 -1,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,22 73,82 +0,5% +0,40 +2,8% Brent/ICE 79,10 78,70 +0,5% +0,40 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,075 28,83 +0,8% +0,25 -8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.055,93 2.054,97 +0,0% +0,96 -0,3% Silber (Spot) 23,24 23,18 +0,3% +0,07 -2,2% Platin (Spot) 927,05 916,50 +1,2% +10,55 -6,6% Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,2% -0,01 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

February 02, 2024 06:57 ET (11:57 GMT)

