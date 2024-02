FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag ganz knapp sein altes Rekordhoch von Mitte Dezember hinter sich gelassen. Mit 17 003,54 Punkten stieg der deutsche Leitindex so hoch wie nie zuvor. Zuletzt gewann er 0,8 Prozent an Wert. Allerdings war der Rekord eine Frage von Nachkommastellen: Die alte Bestmarke hatte 17 003,28 Zähler betragen.

Zu Wochenschluss galten die Vorgaben aus New York als Treiber dafür, dass der Dax seine mittlerweile eineinhalb Monate alte Bestmarke wieder übertreffen konnte. Zuvor war er in dieser Woche zweimal knapp unter den 17 000 Punkten nach unten abgedreht./tih/jha/

DE0008469008