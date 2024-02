© Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa



Am Markt kursieren Gerüchte, dass der Verkauf des Foodpanda-Geschäfts an den Interessenten Grab Holdings gescheitert sein soll. Delivery-Hero-Aktien crashen auf ein Rekordtief.Der Aktienkurs von Delivery Hero ist auf ein neues Rekordtief gecrasht. Die Titel sind am Freitag zeitweise um 12,7 Prozent auf 18,76 Euro gefallen. Der Kurssturz wurde durch einen Bericht der Business Times aus Singapur ausgelöst, der besagt, dass ein geplanter Verkauf der Foodpanda-Abteilung nicht zustande kam. Laut diesem Bericht, der sich auf Insiderinformationen stützt, betrachtet der potenzielle Käufer Grab Holdings die von Delivery Hero verlangte Summe als zu hoch. Asien gilt als Schlüsselmarkt für Delivery …