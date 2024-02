Am Vormittag machte eine Meldung die Runde, dass Delivery Hero beim geplanten Verkauf von Foodpanda Probleme habe und nicht den erhofften Preis erzielen könne. Am Mittag nun das Dementi aus Berlin. Die Aktie von Delivery Hero kann das nicht wirklich stabilisieren. Der massive Kursabschlag verkleinert sich kaum. Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat die Gerüchte über einen geplatzten Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Südostasien zurückgewiesen. Die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf ...

