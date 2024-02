Leipzig (ots) -Über dieses Problem spricht Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden am Montagabend, 05.02.2024, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD MediathekJedes Jahr sterben mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Verkehrsunfälle, Mord, Totschlag und illegale Drogen zusammen. Die Zahl der Suizide ist zuletzt wieder deutlich gestiegen: 2022 gab es mehr als 10.000 Fälle in Deutschland. Die hohe Zahl der Selbsttötungen ist ein bundesweites Problem, doch im Vergleich der Bundesländer zeigt sich: Sachsen und Sachsen-Anhalt sind besonders betroffen.Was sind die Gründe dafür? Warum wird so wenig darüber gesprochen? Wie viele Suizide könnte man verhindern?Diesen Fragen geht "Fakt ist!" aus Dresden nach und spricht u.a. mit zwei Müttern, die ihre Kinder durch Suizid verloren haben. Weitere Gäste der Sendung sind u.a.:- Dr. Ute Lewitzka, Ärztin und Vorsitzende Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention- Mario Dieringer, verlor einen Angehörigen durch Suizid und überlebte einen Suizidversuch- Prof. Andreas Lob-Hüdepohl, Mitglied Deutscher EthikratPressekontakt:MDR, Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 0351 / 8463515, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5705957