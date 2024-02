LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Medienbericht aus Singapur auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Bericht über ein Aus des geplanten Verkaufs des Foodpanda-Geschäfts in Südostasien an die Grab Holding sei nicht hilfreich, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei allerdings keine große Überraschung, denn zuletzt habe es schon Andeutungen gegeben, die einen Deal zunehmend unwahrscheinlich gemacht hätten. Weil nun die Bilanz höchst relevant werde, sieht er in der Zahlenvorlage am 14. Februar ein enorm wichtiges Ereignis. In seinem Kernszenario glaubt er, dass die Bilanz auch ohne die Transaktion beherrschbar bleibt./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 08:30 / GMT

DE000A2E4K43