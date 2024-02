Das Wertpapier von KWS Saat notiert am Freitag fester. Der jüngste Kurs betrug 52,30 Euro. Jahreschart der KWS Saat-Aktie, Stand 02.02.2024 Ein Kursanstieg in Höhe von 40 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von KWS Saat. Aktuell wird das Wertpapier an der Börse mit 52,30 Euro bewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...