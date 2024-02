NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen für das vierte Quartal von 420 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf ein beschleunigtes Umsatzwachstum im ersten Quartal und eine Quartalsdividende demonstrierten die insgesamt starke Entwicklung des Social-Media-Konzerns, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nun klar geworden, dass Meta kurzfristig hervorragend vorankomme und umfangreich in wichtige langfristige Initiativen investiere. Mit der Quartalsausschüttung öffne sich Meta für einen weiteren Kreis möglicher Anleger./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 05:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 05:29 / EST

US30303M1027