Monument Re gab heute bekannt, dass ihre luxemburgische Tochtergesellschaft Monument Assurance Luxembourg S.A. ("MAL") die Übertragung des geschlossenen Portfolios an langfristigen Lebensversicherungen von Integrale Luxembourg S.A. abgeschlossen hat. Das Portfolio bedient hauptsächlich den luxemburgischen, niederländischen und französischen Markt und ist strategisch auf das bestehende Geschäftsmodell von MAL abgestimmt. Das Portfolio wurde mit unveränderten Bedingungen für die Versicherungsnehmer auf die MAL übertragen.

Weitere Informationen:

Bitte besuchen Sie unsere Website www.monumentregroup.com oder wenden Sie sich an Fiona Davies unter info@monumentregroup.com +1(441) 400-9300.

Monument Re Limited ist ein Rückversicherer und Vermögenskonsolidierer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Erwerb und Betrieb von Portfolios oder Direktversicherern in Europa. Monument Re ist auf den Bermudas vertreten, die Anforderungen unterliegen, die denen von Solvency II in Europa entsprechen. Die Monument Re Group ist auch über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, Irland, der Isle of Man und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Singapur, Spanien, Italien und Deutschland tätig. Jede Einheit unterliegt der lokalen Regulierung und die Monument Re Group unterliegt der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

Monument Assurance Luxembourg S.A. ist eine vollständig zugelassene luxemburgische Lebensversicherungsgesellschaft, die der Aufsicht des Commissariat aux Assurances unterliegt und über Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland verfügt. Ihre Strategie besteht darin, durch Portfolioübertragung oder direkten Kauf alte garantierte und verbundene Portfolios in Luxemburg, Italien und Spanien zu erwerben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240202990327/de/

Contacts:

Fiona Davies

info@monumentregroup.com

+1(441) 400-9300