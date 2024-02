BRUSSELS (dpa-AFX) - At 8:30 am ET Friday, the Labor Department has released U.S. nonfarm payrolls data for January. After the data, the greenback appreciated against its major counterparts.



The greenback was trading at 147.45 against the yen, 1.0835 against the euro, 1.2712 against the pound and 0.8608 against the franc around 8:31 am ET.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken