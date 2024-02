Andrew Tate schießt scharf gegen Krypto-Community, nachdem er gestern noch eigenen Coin angekündigt hat

Andrew Tate war eine der meistgesuchten Personen auf Google im Jahr 2022. Mit seinen Kurzvideos hat er auf sämtlichen sozialen Medien Milliarden von Aufrufen generiert, bis er nach und nach wegen Hassreden überall gesperrt wurde. Erst mit der X-Übernahme von Elon Musk wurde der Account von Tate wieder freigeschaltet und diesen nutzt er auch gerne, um seine Hustlers University zu promoten. Erst gestern hat er auf X gefragt, was seine Community davon halten würde, wenn er einen eigenen Coin launchen würde, den er exklusiv für Mitglieder seiner University im Presale anbietet und dann überall promotet, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Heute ist der Tweet gelöscht und Tate schießt scharf gegen Krypto- und NFT-Investoren.

Doch kein Coin von Andrew Tate

50.000 Retweets wollte Tate auf seinem Post, die für jemanden, der auf X über 8 Millionen Follower hat, keine große Herausforderung dargestellt hätten. Dafür wollte er einen Coin launchen, der in erster Linie den Mitglieder seines Coachings zugute kommen sollte. Er hätte selbst eine hohe Summe investiert und seine Anteile nie verkauft und den Coin überall promotet. Ein Konzept, das durchaus funktioniert hätte, wenn man bedenkt, welche Reichweite Tate vorzuweisen hat. Inzwischen ist der Tweet von gestern aber gelöscht und heute kommt wieder die Seite zum Vorschein, die man von ihm kennt. In einem 12 minütigen Video schießt der ehemalige Kickbox-Weltmeister scharf gegen Krypto-Influencer und Investoren.

My message to the crypto community. pic.twitter.com/whg9GccUi2 - Andrew Tate (@Cobratate) February 2, 2024

In erster Linie lacht er über diejenigen, die im Bullrun 2021 NFTs andrehen wollten und Millionen von Dollar für ein Bild ausgegeben haben, bei dem man nachweisen kann, dass es einem auch tatsächlich gehört. Er fragt sich, wer überhaupt im echten Leben auf die Idee käme, auf der Blockchain zu prüfen, wem eine Datei gehört. Das Konzept, dass die NFTs wie im Fall der Bored Apes natürlich auch mit zahlreichen Vorteilen einhergehen, scheint ihm dabei entfallen zu sein.

Keiner seiner Fans solle Geld verlieren

Woher der Sinneswandel kam, bei dem Tate noch einen Coin für seine Fans rausbringen wollte, bleibt unklar. Unter dem gestrigen Tweet hat er auch schnell einen Shitstorm geerntet, da er sich schon früher immer gegen Kryptowährungen ausgesprochen hat. Auch im heutigen Video sagt er, dass wenn man 100 Millionen besitzt, es nicht wichtig ist, ob man 2 oder 4 % Rendite macht, am Ende bekommt man auch mit sicheren Anlagen mehrere Millionen Dollar an Zinsen pro Jahr, während seiner Meinung nach im Krypto-Space nur gegambelt wird.

Dabei vergisst er natürlich zu erwähnen, dass man bei einer Jahresinflation von 4,1 % in den USA im Jahr 2023 unterm Strich trotzdem Kaufkraft verloren hat, wenn man 2 % Zinsen gemacht hat, auch wenn es in absoluten Zahlen natürlich viel klingt, dass man ein paar Millionen Dollar Zinsen erhält. Keiner seiner Fans solle Geld verlieren, weil irgendjemand natürlich immer am Peak einsteigt und der Kurs anschließend fällt. Das wolle er nicht verantworten, wie er erklärt. Einige seiner Anhänger dürften dennoch bereits Geld in Coins investiert haben, da es natürlich nicht lange gedauert hat, bis ein Coin mit dem Kürzel TOPG gelauncht wurde, der es auch direkt in die Trends auf Dextools geschafft hat.

(TOPG Coin Kursverlauf - Quelle: Dextools)

Auch wenn es nun doch nicht zu einem eigenen Coins des selbsternannten Top G's kommt, ändert das natürlich nichts daran, dass die Kunden seiner Academy daran gut verdient hätten. Der frühe Einstieg bei einem neuen Coin kann entscheidend sein, vor allem, wenn man weiß, dass dieser im Anschluss wirklich gepusht wird. Während es also keinen TOPG-Token geben wird, der wirklich wirklich von Andrew Tate gelauncht wird, gibt es natürlich zahlreiche andere Coins, bei denen ein früher Einstieg noch möglich ist und eine Kursexplosion unmittelbar bevorstehen könnte. Derzeit rückt hier vor allem Meme Kombat ($MK) in den Fokus der Anleger.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.