© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Der Jobmarkt in den USA beschleunigt sich wieder. Die Zahl der Neueinstellungen springt auch, auch die Löhne ziehen an. Die Notenbank Fed gewinnt damit Zeit. Rücken Zinssenkungen jetzt in noch weitere Ferne?US-Unternehmen stellen so viele Menschen ein wie seit einem Jahr nicht mehr und auch die Löhne in der weltgrößten Volkswirtschaft stiegen sprunghaft an - ein Beweis für einen sich wieder beschleunigenden Arbeitsmarkt, der eine Zinssenkung der Federal Reserve wahrscheinlich hinauszögern wird. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm-Payrolls) stieg im vergangenen Monat um 353.000, nachdem sie in den beiden Vormonaten nach oben korrigiert worden war, wie aus einem …