In den letzten 24 Stunden hat der Palladiumpreis einen Rückgang um 1,3 % erlebt und notiert derzeit bei 964 US-Dollar. Trotz dieses jüngsten Rückgangs weist die Woche insgesamt eine positive Entwicklung von 1,1 % auf. Dies deutet darauf hin, dass sich der Preis für Palladium noch in einer Phase der Stabilisierung befindet, mit einer kurzfristigen Tendenz, die einen Aufwärtstrend signalisiert.Anzeige:Die Dynamik am Palladiummarkt (TVC:PALLADIUM) bleibt von vorsichtigem Optimismus geprägt. Die Bullen kämpfen darum, signifikante Fortschritte zu ...

