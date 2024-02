© Foto: picture alliance / NDZ/starmaxinc.com/Star Max/IPx



Dieses ultra-seltene Barometer, das bislang immer recht hatte, sagt für das laufende Jahr kräftige Gewinne voraus! Welche Branchen besonders hohe Gewinne einfahren könnten.Der Aktienmarkt zeigt aktuell ein äußerst seltenes bullishes Signal mit einer Trefferquote von 100 Prozent, hat CFRA Research errechnet. Das Investment-Research-Unternehmen verwies auf den positiven Aktienmonat Januar, in dem der S&P 500 ein Plus von 1,6 Prozent verzeichnet hat. In einem Wahljahr sei dies ein sehr seltenes und sehr bullishes Signal für Aktien, sagte CFRA-Chefanlagestratege Sam Stovall. Nur in elf Prozent der Fälle begannen Wahljahre mit einem Anstieg im ersten Monat. Nachdem der S&P 500 diese Hürde …