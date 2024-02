DJ KORREKTUR: XETRA-SCHLUSS/Neuer DAX-Rekord nur von kurzer Dauer - Autowerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Freitag ein neues Rekordhoch bei 17.004,55 Punkten markiert. Die Freude darüber währte aber nur kurz. Denn am Nachmittag verdarb ein viel besser als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung. Die Daten zeichneten das Bild eines engen Arbeitsmarktes, was den Falken bei der US-Notenbank in die Hände spielt. "Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich unerwartet robust. Und diese Stärke des US-Arbeitsmarktes schockt die Börsen", kommentierte QC Partner den Stellenaufbau von 353.000 Stellen im Januar. Dass die Börse dennoch im Plus schloss, war starken Geschäftszahlen von Meta und Amazon zu verdanken. Beide Unternehmen gehören zu den so genannten "Glorreichen 7". Der DAX ging mit Aufschlägen von 0,4 Prozent auf 16.918 Punkte aus dem Handel.

Zalando & Co von Amazon beflügelt

Gesucht waren Zalando, die um 1,7 Prozent stiegen. Die Aktie profitierte von der Steilvorlage von Amazon. Auch Aktien anderer Internetunternehmen lagen fest im Markt. Hellofresh legten um 2,4 Prozent zu; Auto1 gaben jedoch anfängliche Gewinne ab und schlossen 2,6 Prozent niedriger.

Trotz guter Geschäftszahlen ging es für Eon dagegen um 2,8 Prozent nach unten. Von der Citi hieß es, am Markt sei bereits damit gerechnet worden, dass Eon die Prognosen schlagen würde. In den Blick rücke nun der Ausblick, der für den 13. März angekündigt sei.

Sehr fest lagen Autoaktien im Markt. Mercedes-Benz stiegen um 2 Prozent. Der freie Cashflow im Kerngeschäft erreichte im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen 11,3 Milliarden Euro. Die Konsenserwartung von Analysten lag laut dem Unternehmen bei 9,9 Milliarden Euro.

Damit stabilisierte Mercedes-Benz auch die Stimmung in der gesamten Autobranche. Und hier standen mit dem jüngsten Chartausbruch VW im Blick. Die Citi-Analysten bekräftigten die Kaufempfehlung und erhöhten das Kursziel auf 158 von 146 Euro. VW stiegen um 1,4 Prozent auf 119,80 Euro, das war der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr.

Porsche AG zogen um 4,2 Prozent an. Ferrari hätten am Donnerstag neue Allzeithochs markiert, nun werde bei Porsche AG auf Erholungspotenzial gesetzt, auch weil die Stimmung für Autotitel generell gut sei, hieß es.

Verkauf von Foodpanda soll gescheitert sein - Delivery Hero brechen ein

Für Gesprächsstoff sorgte Delivery Hero. Die Aktie brach um fast 23 Prozent ein. Im Handel wurde dazu auf einen Bericht verwiesen, laut dem der Verkauf von Foodpanda gescheitert sein soll. Die von Delivery Hero geforderte Summe von 1 Milliarde Euro sei vom Singapurer Kaufinteressenten Grab Holdings als zu hoch angesehen worden. Delivery Hero wies die Gerüchte über ein Scheitern der Verhandlungen zurück. Das stützte die Aktie allerdings nur kurzzeitig.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.918,21 +0,4% +0,99% DAX-Future 17.015,00 +0,5% +0,49% XDAX 16.925,75 -0,1% +0,94% MDAX 25.651,30 -1,0% -5,48% TecDAX 3.324,62 -0,9% -0,38% SDAX 13.707,69 -0,3% -1,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,02 -90 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 22 17 1 3.588,1 88,3 91,3 MDAX 19 30 1 553,5 30,8 22,7 TecDAX 11 18 1 773,0 16,4 15,9 SDAX 27 40 3 113,3 8,2 8,0 ===

