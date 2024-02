Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die kleine Katastrophe für und mit BYD setzt sich fort. Die Chinesen haben am Freitag erneut -2,6 % verloren. Das ist schwach. Die Notierungen sind somit in einer Woche um gut -10 % nach unten durchgereicht worden. Das ist sogar nahe an einer größeren Katastrophe, denn nun melden sich die Charttechniker und rufen "Alarm". Die Notierungen sind auf dem Weg [...]

