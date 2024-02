Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Eine schwache Bilanz hat am Freitag der Wert von BioNTech vorgelegt. Die Aktie des Unternehmens aus Mainz verlor gleich -1,3 % und ist damit auf einem der tiefsten Kurse der jüngeren Vergangenheit gelandet. Der Abwärtsmarsch des Unternehmens an den Börsen lässt zunehmend daran zweifeln, dass der Durchmarsch in Richtung von 100 Euro noch gelingen kann. 100 Euro gelten als [...]

