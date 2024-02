Krypto News: Diesen Fehler sollten Anleger 2024 vermeiden!

Bei der Geldanlage existieren zahlreiche Fehlerquellen und Gefahren, die es geschickt zu managen gilt. Wer erfolgreich Renditen erzielen möchte, muss Fehler reduzieren. Besonders der Kryptomarkt, mit seiner hohen Volatilität und Unvorhersehbarkeit, birgt einzigartige Risiken. Investoren stehen vor der Herausforderung, sich gegen das breite Spektrum potenzieller Fallstricke zu wappnen. Doch immer wieder werden Fehler gemacht und kosten nicht nur Rendite, sondern mitunter auch Vermögen. Ein fundiertes Risikomanagement, das Diversifikation, sorgfältige Recherche und eine langfristige Strategie beinhaltet, ist daher essentiell, um im dynamischen Kryptomarkt erfolgreich zu sein.

Doch welcher Fehler ist besonders verbreitet? Wir haben einen Krypto-Fehler, den Anleger 2024 unbedingt vermeiden sollten.

Krypto Prognose 2024: Die Survivorship Bias im Check

Eine Bias bei der Geldanlage beschreibt eine kognitive Schieflage, die Investitionsentscheidungen unbewusst beeinflusst und oft zu suboptimalen Ergebnissen führt. Kurzum - Investoren machen einen Denkfehler, wenn auch nur unbewusst.

Speziell die Survivorship Bias spielt eine heimtückische Rolle, indem sie die Wahrnehmung auf die Erfolgsgeschichten verengt und dabei die gescheiterten Anlagen ignoriert. Diese Verzerrung verführt Anleger dazu, nur die überlebenden, oft glorifizierten Fälle als Maßstab zu nehmen, ohne das vollständige Risikospektrum zu berücksichtigen. Die Chancen rücken in den Mittelpunkt, Risiken verschiebt das Gehirn schnell nach hinten.

Die Gefahr der Survivorship Bias liegt nun in einer verzerrten Risikoeinschätzung: Indem man sich unbewusst nur an die "Überlebenden" orientiert, unterschätzt man die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Dies kann zu übermäßig risikoreichen Anlagestrategien führen, deren Gefahrenpotenzial nicht adäquat einkalkuliert wird, was letztlich das Risiko von Verlusten erhöht. Wer Risiken fundiert evaluieren möchte, muss sich auch diese Bias bewusstmachen. Denn zweifelsfrei unterliegt die Mehrheit der Anleger diesem Denkmuster.

Chancen und Risiken der Meme-Coins

Die Survivorship Bias bei Meme-Coins offenbart sich in der selektiven Wahrnehmung der Anleger, die sich hauptsächlich auf prominente Erfolgsgeschichten wie Dogecoin, Shiba Inu, Pepe und Bonk konzentrieren. Hunderttausende Meme-Token wurden bereits auf den Markt gebracht, doch die meisten versinken nach kurzer Zeit in der Anonymität. Diese Verzerrung führt dazu, dass Investoren die Risiken unterschätzen, indem sie die Aufmerksamkeit auf die wenigen Überlebenden lenken, deren spektakuläre Erfolge nicht repräsentativ für das breite Spektrum der Meme-Coins sind. Denn 1000 US-Dollar in einen X-beliebigen Meme-Coin führen eben nicht unmittelbar zur Million, sondern in vielen Fällen zu hohen Verlusten.

Die Survivorship Bias verdeckt die Realität, dass der Großteil dieser Investments scheitert, und verfälscht die Risiken.

Ergo ist es unerlässlich, diverse Kriterien in die Analyse von Investitionen einzubeziehen - auch und gerade bei Meme-Coins. Denn eine solche Bias heißt nicht, dass man Meme-Coins jetzt meiden muss. Es kommt vielmehr auf eine besonnene und analytische Herangehensweise an.

Dazu zählen insbesondere das Wachstum und die Aktivität der Community, das Vorhandensein eines viralen Konzepts, das öffentliches Interesse wecken kann, sowie jegliche praktische Anwendbarkeit, die einen realen Nutzen über den rein spekulativen Wert hinaus bietet. All diese Faktoren sind entscheidend, um die langfristige Tragfähigkeit und das Potenzial eines Projekts zu bewerten. Dazu gehört eben auch ein wenig Glück, das Anleger bei Meme-Coins nicht planen können.

Altcoin mit Potenzial: Kann Meme Kombat überzeugen?

Der neue Meme-Coin Meme Kombat hat nun das Potenzial im "Survival of the Fittest" des Kryptomarkts zu überleben. Dafür sprechen einige Aspekte, wie virales Konzept oder schnell wachsende Community. Diese Faktoren sind kritisch, um sich in einem hart umkämpften Umfeld durchzusetzen und langfristig Bestand zu haben. Schauen wir uns also an, warum Meme Kombat ein Altcoin mit Potenzial für 2024 sein könnte.

Meme Kombat hat mit seinem innovativen Gaming-Ökosystem bereits über 8 Millionen US-Dollar im Presale generiert - Tendenz schnell steigend. Das Konzept, in dem populäre Meme-Coin-Charaktere in einer Arena gegeneinander antreten, hat bei Investoren Anklang gefunden. Von den insgesamt 120 Millionen verfügbaren $MK-Token sind 30 % für Staking- und Kampfprämien reserviert, während jeweils 10 % für Community-Belohnungen und die Bereitstellung von Liquidität an dezentralen Börsen vorgesehen sind. Die Hälfte aller Token wird derzeit im Vorverkauf angeboten. Die Sicherheit des Projekts ist durch eine umfassende Überprüfung des Smart Contracts gewährleistet, bei der keine signifikanten Probleme identifiziert wurden. Ferner ist das Team sogar doxxed - ungewöhnlich für einen Meme-Coin. Mit den Sicherheitsfeatures hebt sich Meme Kombat gekonnt von der Masse ab.

Zudem hat das Projekt rund 20.000 begeisterte Follower, die für den Erfolg von Meme Kombat wesentlich sind. Diese sind ein Zeichen für das starke Engagement und die Resonanz der Community. Da FOMO steigt und die Staking-Renditen von über 125 Prozent APY attraktiv sind, dürfte der Vorverkauf nicht mehr lange dauern. Für Anleger bedeutet dies die letzte Chance, sich zum fixen Preis im Presale zu beteiligen. Denn bei einer bullische Angebot-Nachfrage-Dynamik könnte der MK Token im öffentlichen Handel bald schon höher bewertet werden.

