Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Ballard Power hat in den vergangenen Tagen der zurückliegenden Woche unter dem Strich praktisch nichts bewegt. Die Notierungen haben im Gegenteil am Freitag sogar noch verloren: -1,6 % standen am Ende auf den Kurstafeln. Damit haben die Kanadier die enorme Ausbruchsituation der Wasserstoff-Branche praktisch verpasst. Die Unternehmen Plug Power und ITM Power haben enorme Kursgewinne nach jeweils guten Zahlen geschafft. [...]

