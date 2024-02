© Foto: Arne Dedert - dpa



Der Starinvestor hat etwa 157 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Einen Teil davon verdient Buffett im Schlaf. Alleine seine Top 7 Positionen im Depot zahlen jährlich eine Dividende von mehr als 4 Milliarden Dollar!Wir reden hier nur von den Magnificent Seven, die Warren Buffett für das Depot von Berkshire Hathaway ausgewählt hat - die vom Wert her sieben größten Positionen. Dass wären Apple, die Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Occidental Petroleum und die Aktie, der Warren Buffett wohl ewige Treue geschworen hat, Kraft Heinz. Damit gehen wir in die dritte Runde unserer neuen wöchentlichen Kolumne über Dividenden-Investitionen von wallstreetONLINE! Heute dreht sich …