Krypto-Trader machen mit Meme Coin Dogwifhat auf Ethereum mehr als 1,7 Millionen Dollar

Der Meme Coin Dogwifhat ($WIF) hat schon auf der Solana-Blockchain für viel Aufsehen gesorgt, da die Marktkapitalisierung auf hunderte Millionen Dollar gestiegen ist. Viele haben vermutet, dass es sich hier bereits um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte. Wie es bei Meme Coins nicht selten vorkommt, wurden nun auch Nachahmer angelockt, die den $DOGWIFHAT-Ticker auf der Ethereum-Blockchain verwenden. Erwartungsgemäß kam es auch hier zu schnell zu einer Kursexplosion, die den ersten Käufern, die vermutlich Insider sein dürften, Gewinne von mehr als 1,7 Millionen Dollar eingebracht hat.

12 frische Wallets kaufen beim Start

Es ist keine Seltenheit, dass Entwickler, die Meme Coins launchen, selbst gleich als Erste einsteigen, um von zukünftigen Preisanstiegen zu profitieren. Während einige diese Information von Anfang an offenlegen und auch klar kommunizieren, dass die zurückgehaltenen Token für Marketingzwecke verwendet werden, um den Kurs langfristig in die Höhe zu treiben, geben andere alle Coins in den Liquidity Pool. Nach außen hin sieht es dann so aus, dass die Entwickler selbst keine Coins behalten haben und Trader nichts zu befürchten haben. In Wahrheit werden aber mit anderen Wallets gleich beim Launch Token direkt nach dem Launch gekauft, zum bestmöglichen Preis. Das wurde auch bei $DOGWIFHAT auf Ethereum gestern so gemacht.

12 fresh wallets (insiders) made a profit of 770 $ETH($1.77M) on dogwifhat with only 1.6 $ETH($3,694)!



These wallets were created yesterday and bought dogwifhat in the same block where the deployer opened trading.



Other users started to buy dogwifhat 12 minutes later.… pic.twitter.com/d3cil8DB8t - Lookonchain (@lookonchain) February 3, 2024

Lookonchain weist in einem Tweet darauf hin, dass unmittelbar nach dem Launch 12 frische Wallets, die per Knopfdruck erstellt werden können, $DOGWIFHAT im Wert von 1,6 ETH (knapp 3.700 Dollar) gekauft haben. Erst 12 Minuten später sind andere Käufer eingestiegen, wodurch der Kurs angefangen hat zu steigen. Inzwischen haben die Insider bereits die Hälfte ihrer $DOGWIFHAT-Token verkauft, wodurch ein Gewinn von 1,77 Millionen Dollar erzielt wurde. Die Entwickler halten immer noch Token im Wert von mehr als 870.000 Dollar, sodass sich der Gesamtgewinn bisher sogar auf über 2,5 Millionen Dollar summieren würde.

Keine Seltenheit

Fälle wie diese sind keine Seltenheit. Jeder kann einen Meme Coin innerhalb kürzester Zeit auf den Markt bringen. Bei Kryptowährungen kann zwar jede Transaktion öffentlich eingesehen und jede Bewegung nachvollzogen werden, allerdings sind die Personen hinter den jeweiligen Wallets anonym. Täglich werden hunderte Meme Coins gelauncht, von denen manche schon innerhalb der ersten Minuten wieder fallen gelassen werden und bei wieder anderen der Liquidity Pool aufgelöst wird, sobald die ersten Käufer ins Spiel kommen.

Auch der frühe Kauf von Insidern ist ein weit verbreitetes Phänomen, das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar ist, da das Marketing eines Coins natürlich auch Geld kostet, übertreibt man hier, gibt es aber keine echte Chance, dass der Coin sich langfristig durchsetzt und der Kurs weiter steigt, wenn Entwickler beim ersten Pump Coins im Wert von Millionen Dollar verkaufen, wie man es auch am $DOGWIFHAT-Chart sehen kann.

($DOGWIFHAT-Chart - Quelle: DEXscreener)

Meme Coins bleiben ein riskantes Unterfangen, bei dem Investoren schnell alles verlieren und genauso schnell Renditen von zehntausenden Prozent erzielen können, wenn der Kurs eines Tokens nach dem Start explodiert. Allerdings weiß man nur äußerst selten von vornherein, ob hinter einem Projekt jemand mit langfristigen Absichten steckt, oder jemand, der sich nur selbst bereichern möchte. Das ist auch der Grund, warum der neue $SPONGEV2 zu einem der erfolgreichsten Meme Coins in diesem Jahr werden könnte.

SPONGE V2 soll den Erfolg des Vorgängers übertreffen

Beim neuen SPONGE V2 wissen Anleger von Anfang an, dass ein Team dahintersteckt, das bereits einen Megaerfolg vorzuweisen hat, weil es die oben genannten Methoden nicht anwendet und lieber versucht, den nächsten Milliarden Dollar Coin zu launchen. Der SPONGE-Token hat im letzten Jahr bereits die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen, da er innerhalb kürzester Zeit auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Dieselben Entwickler wollen nun mit $SPONGEV2 noch einen draufsetzen und den Erfolg toppen.

(SPONGE V1 Meilensteine - Quelle: SPONGE-Website)

Um diesmal eine noch höhere Bewertung zu erreichen, soll der neue SPONGE V2 an noch größeren Kryptobörsen gelistet werden, wobei der Vorgänger schon auf 10 CEX (zentralisierten Kryptobörsen) gelistet wurde. Nun spekulieren Anleger, ob $SPONGEV2 vielleicht sogar auf Binance gelistet werden könnte. Diesmal soll das Marketing noch größer aufgezogen werden und auch ein eigenes Play 2 Earn Game wird entwickelt, um SPONGE V2 einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

(SPONGE Racer - Quelle: Sponge-Website)

Beim neuen $SPONGEV2 haben diejenigen die Chance, von Anfang an dabei zu sein, die bereits im Besitz der ersten SPONGE-Token sind und diese auf der Website in den Staking Pool einbringen. Dafür erhält man als Rendite bereits den neuen $SPONGEV2. Wer noch keine SPONGE besitzt, kann die Token noch vor dem Launch des Nachfolgers auf der Website kaufen und erhält dafür als Belohnung die gleiche Menge $SPONGEV2, sobald diese gelauncht werden, während die gekauften SPONGE automatisch in den Staking Pool eingebracht werden und eine Rendite in Form der neuen V2 Token abwerfen .Wer also noch vor dem Launch SPONGE kauft, profitiert doppelt und kann die neuen $SPONGEV2 direkt beim Start claimen.

