Die Aktie bleibt weiter volatil, die Berg- und Talfahrt setzt sich fort. Nach einem guten Start in die Handelswoche, hat man am Mittwoch ein Hoch bei 16,245 USD gesehen und danach folgte ein Durchhänger bis zum Freitagtief. Bis zu 18,15 Prozent Aktiengewinn hat dieser Trading-Tipp in zwei Wochen gebracht. Werden die gleitenden Durchschnittslinien für 38- und 200 Tage überwunden, wäre aus charttechnischer Sicht ein Anstieg bis auf 20,00 USD möglich.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...