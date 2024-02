Chainlink & Flare explodieren um 25 %: letzte Chance vor Bullenmarkt?

Der digitale Währungsmarkt befindet sich in einer spannenden Marktphase. Während wir zum Start in das Wochenende leichte Gewinnmitnahmen erlebten, notieren die meisten Kryptos heute etwas fester. In ihrer Gesamtheit steigen Kryptowährungen um rund 0,5 Prozent. An der großen Dynamik mangelt es weiterhin. Eine Altcoin-Saison hat in der Breite noch nicht begonnen.

Dennoch gibt es einzelne Altcoins, die den breiten Markt schlagen und deutliche Stärke zeigen. Dazu gehören insbesondere Chainlink (LINK) und Flare (FLR). Beide stiegen in den letzten sieben Tagen um 25-30 Prozent. Handelt es sich hier um die letzte Chance vor dem Bullenmarkt?

Umweltfreundliche Revolution: Dieser neue Coin hat 50x Potenzial

Chainlink

Chainlink verteidigt den zweistelligen Kurssprung vom gestrigen Samstag und bleibt auf Wochensicht fast 25 Prozent im Plus. Aktuell oszilliert LINK rund um 18 US-Dollar. Hier scheint eine spannende Positionierung, um mit dem nächsten Aufwärtsswing über 20 US-Dollar auszubrechen. Ein Test des Widerstands scheint indiziert. Anleger behalten die psychologisch wichtige Kursmarke im Blick, denn hier hat sich nach On-Chain-Daten eine massive Liquidität aufgestaut. Insgesamt halten 5.330 Adressen rund 8,59 Millionen LINK Token bei 20 US-Dollar.

Chainlink appears primed for further gains! On-chain analytics reveal a significant resistance level at $20, where 5,330 addresses collectively hold approximately 8.59 million $LINK. pic.twitter.com/cO1or7FRCd - Ali (@ali_charts) February 2, 2024

Einen positiven Eindruck macht die fundamentale Entwicklung. Denn am 2. Februar gab es einen massiven Ansprung beim Volumen - der stärkste Anstieg seit rund einem halben Jahr. Interesse bleibt bei Chainlink vorhanden.

On Feb. 2, Chainlink experienced its most significant surge in transaction volume since Aug. 2022. Over 72.24 million $LINK were transacted, amounting to $1.30 billion! pic.twitter.com/PD6J5gk8Vh - Ali (@ali_charts) February 3, 2024

Ursprünglich als Plattform für dezentrale Orakeldienste ins Leben gerufen, wandelt sich Chainlink mehr und mehr zu einem wichtigen Element innerhalb des Kryptosektors, vor allem dank des neuenProtokolls für die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Systemen (CCIP). Die Einführung der Tokenisierung physischer Vermögenswerte und die Verbesserung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Blockchain-Netzwerke tragen wesentlich zur Neubewertung von Chainlink bei. Diese Fortschritte ermöglichen den Einsatz in realen, praktikablen Szenarien, auch institutionelle Adoption scheint bei Chainlink in Reichweite.

Flare

Werfen wir den Blick in das Ranking der besten Kryptowährungen in den letzten sieben Tagen, sticht Flare (FLR) in der Top 100 hervor. Denn die Kursperformance von rund 33 Prozent sucht vergeblich seinesgleichen. Rund 933 Millionen US-Dollar Bewertung stehen aktuell für Flare zu Buche. Dies bedeutet Marktrang 68. Die Dynamik wird aktuell bullischer.

Seit Mitte Oktober sehen wir bei Flare einen markttechnisch intakten Aufwärtstrend. Nach jüngstem Pump notiert der RSI erneut im historisch überkauften Zustand. Hier dürfte erneut eine Konsolidierung bevorstehen, die zuletzt immer wieder den RSI erfolgreich abkühlte. Größere Korrekturen blieben im letzten Halbjahr jedoch aus - die Korrektur erfolgt über die Zeit. Dann könnte Flare im Anschluss für den nächsten Aufwärtsswing bereit sein. Ein Ausbruch über das 24-Stunden-Hoch bei 0,0285 US-Dollar wäre dann ein stark bullisches Signal.

Flare ist eine Blockchain-Plattform, die Entwicklern einen sicheren und dezentralisierten Zugang zu verlässlichen Daten aus anderen Blockchain-Netzwerken sowie dem Internet ermöglichen soll. Als eine Layer-1, die auf der Ethereum Virtual Machine (EVM) basiert, bietet Flare eine ausgeprägte Interoperabilität durch zwei native, offene Interoperabilitätsprotokolle: den State Connector und das Flare Time Series Oracle (FTSO). Diese Protokolle erlauben die dezentralisierte Erfassung von Blockchain-Daten direkt auf der Chain. Der native Token von Flare, FLR, ist im Ökosystem essenziell für Zahlungen innerhalb des Netzwerks und zur Kontrolle von Spam. Jeder FLR-Token ist zugleich mit einem teilbaren Stimmrecht verbunden, das delegiert werden kann, um am FTSO teilzunehmen.

eTukTuk

Chainlink und Flare wollen den Markt beide mit einem klaren Nutzen in den Bann ziehen. Denn mit dem Einstieg institutioneller Investoren durch Bitcoin-Spot-ETFs dürfte der Fokus im Jahr 2024 auch und gerade auf Projekten liegen, die einen klaren Mehrwert bieten. Wer nicht nur auf Top 100 Kryptos setzen, sondern auch spekulative neue Coins in das Portfolio einstreuen möchte, könnte hier den Blick auf eTukTuk (TUK) werfen. Denn der neue Presale von eTukTuk sorgt für Begeisterung und konnte mittlerweile über 750.000 US-Dollar einwerben.

Das neue Ökosystem von eTukTuk wird durch die Kryptowährung $TUK angetrieben, die sowohl als Zahlungsmittel für angebotene Dienstleistungen dient als auch Anlegern die Chance gibt, sich an der Weiterentwicklung und dem wirtschaftlichen Erfolg des Vorhabens zu beteiligen. Im Zentrum des eTukTuk-Projekts steht das ambitionierte Ziel, den traditionellen, in vielen Schwellenländern weit verbreiteten TukTuk durch eine ökologischere, elektrisch angetriebene Alternative zu ersetzen. eTukTuk plant also den Aufbau eines ganzheitlichen Systems, das neben den elektrischen Fahrzeugen auch ein Netzwerk aus Ladeinfrastruktur sowie ein auf Blockchain basierendes Bezahlsystem einschließt. Nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für die heimische Bevölkerung - das ist laut Website der Anspruch von eTukTuk.

Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie mit elektrischen TukTuks möchte das Projekt eine nachhaltige Revolution im Mobilitätswesen initiieren. Frühe Investoren haben aktuell die Chance, von attraktiven Einstiegspreisen und einer hohen Staking-Rendite von rund 300 Prozent APY zu profitieren. In rund einer Woche folgt die nächste Preiserhöhung, womit Early-Adopters zudem Buchgewinne aufbauen.

Direkt zum eTukTuk Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.