Zalando Aktien ISIN: DE000ZAL1111 haben im Wochenverlauf 1,84 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte der Berliner Online-Modehändler zu den zwölf größten Verlierern im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 18,65 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 19,88 Euro auf Xetra gesehen. Die Aktie ist am Freitag wie schon zuvor am Montag und Dienstag an der 38-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Wir hatten bereits am Dienstagabend im ...

