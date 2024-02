Die Saudi Sports for All Federation (SFA) hat bekannt gegeben, dass der Start- und Zielort des dritten Riad-Marathons, der am 10. Februar mit Unterstützung des Sportministeriums stattfindet, die neu errichtete Kingdom Arena sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240204024367/de/

Saudi Sports for All Federation announces new Kingdom Arena location for third Riyadh Marathon (Photo: AETOSWire)

Der Riad-Marathon hat sich zu einem der am meisten erwarteten Sportereignisse des Landes entwickelt, so dass die Kingdom Arena der perfekte Ort für den Beginn und das Ende dieses aufregenden Straßenrennens ist. Im Jahr 2023 zog der Marathon 15.000 Läufer aus 128 Ländern an, wobei der Anteil der saudischen Staatsbürger 61,6 erreichte. Im Jahr 2023 wurden auch Messungen durchgeführt, um den Marathon als World Athletics Label Road Race zu zertifizieren.

Start und Ziel sind in der Imam Saud bin Faisal Road, gegenüber der Kingdom Arena, für die volle Marathonstrecke (42,2 km), den Halbmarathon (21,1 km), einen 10 km-Lauf für Teilnehmer ab 17 Jahren und einen 4 km-Lauf für Anfänger, Familien und Kinder. Außerdem wird am 9. und 10. Februar auf dem Kingdom Arena Square für zwei Tage ein "Marathon Village"-Bereich eingerichtet, in dem Essens- und Getränkestände, Unterhaltungsmöglichkeiten und ein breites Spektrum an Fitness- und Wellnessaktivitäten angeboten werden.

Für die Teilnehmer des Halbmarathons und des Marathons wurde eine 21,1 km lange Strecke durch die Straßen von Riad ausgewiesen, die an wichtigen Wahrzeichen der Stadt wie Diriyah und Wadi Hanifa vorbeiführt wer 42,2 km läuft, umrundet diese zweimal. Die 10-Kilometer-Strecke führt durch den Norden der Stadt, vorbei an Wonder Garden und Boulevard World, und der 4-Kilometer-Lauf schließt die Lücke zwischen dieser und der größeren 21,1-Kilometer-Strecke.

Shaima Saleh Al-Husseini, Managing Director der SFA, sagte: "Wir freuen uns, den Riad-Marathon wieder begrüßen zu dürfen und die neueste Sportstätte der Stadt, die Kingdom Arena, einzubeziehen. Wir erwarten, dass die diesjährige Veranstaltung die bisher größte und beste sein wird und uns hilft, unseren Auftrag zu erfüllen, mehr Menschen im Königreich zu körperlicher Aktivität zu bewegen."

Der Riad-Marathon soll eine große Zahl von Menschen zusammenbringen, die ein gemeinsames Interesse haben, neue Freundschaften schließen und auf ihrer körperlichen Reise Erinnerungen sammeln. Die Anmeldung ist über die Website des Riad-Marathons sowie über die Website und die App der SFA möglich.

Die Saudi Sports for All Federation (SFA) ist eine proaktive Sport- und Wellness-Organisation, die zur Förderung eines gesunden Lebensstils im Königreich Saudi-Arabien gegründet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter https://sportsforall.com.sa/

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240204024367/de/

Contacts:

Norah Almohaimeed

nalmohaimeed@apcoworldwide.com