KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu höheren Parkgebühren/SUVs:

"Kein Mensch braucht einen SUV. Es gibt familienfreundlichere Autos, es gibt geräumigere Autos, es gibt geländegängigere Autos. Sollen wir diesen Fahrzeugtypus also ganz besonders verteufeln, aus Städten verbannen? Eben nicht. Da fahren wir mit Vollgas in eine ideologische Sackgasse. Denn ob jetzt jemand mit dem Smart zum Shoppen fährt oder mit dem SUV, das macht nicht den Unterschied. Die echte Frage in Städten ist doch: Auto oder kein Auto? Jaja, bei den teuflischen Reizworten "autofreie Innenstadt" stellen sich bei manchem gleich die Nackenhaare auf. Ist aber auch dumm formuliert. Klingt nach Verdrängung, Bestrafung. Aber was ist das eigentliche Ziel? Die stressfreie Innenstadt, die grüne, schöne. Weniger Autos, mehr Erholung. Positiv müssen wir die Debatte führen. Wer je am Wochenende in eine gut an den Nahverkehr angeschlossene Stadt gefahren ist, keine 20 Euro fürs Parken gezahlt hat, keine Stunden im Stau stand, der merkt: Es gibt eine Freiheit, die nicht auf vier Rädern rollt."/yyzz/DP/he