SanLucar startet übergreifende Zusammenarbeit mit AWS, der "Alliance for Water Stewardship", mit dem Ziel eines zukünftig noch nachhaltigeren wasserschonenden Anbaus. AWS ist eine weltweite mitgliederbasierte und anerkannte Organisation, die sich mit vollster Überzeugung für einen schonenden Umgang mit Wasser, gerade in der Produktion einsetzt. Dies wird auch in...

Den vollständigen Artikel lesen ...