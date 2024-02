EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Delivery Hero SE gibt vorläufige Q4 2023 Zahlen vorzeitig bekannt, hat 2023 Prognose erreicht und gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024



AD-HOC MITTEILUNG Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Delivery Hero SE gibt vorläufige Q4 2023 Zahlen vorzeitig bekannt, hat 2023 Prognose erreicht und gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Berlin, 5. Februar 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) gibt vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 und das Geschäftsjahr 2023 bekannt, die das Erreichen der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigen und es der Gesellschaft ermöglichen, eine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abzugeben. Vorläufige Ergebnisse für Q4 2023 und Geschäftsjahr 2023 Der Bruttowarenwert (" GMV ") der Gruppe wuchs im vierten Quartal 2023 um 6,7% im Jahresvergleich auf EUR 12,3 Mrd. und im Geschäftsjahr 2023 um 6,8% im Jahresvergleich auf EUR 47,6 Mrd., womit das Unternehmen die Prognosespanne von 5-7% GMV-Wachstum für das Geschäftsjahr 2023 erreichte (bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern) 1 .

entspricht. Das gute Ergebnis ist auf ein gesundes Wachstum bei den Bestellungen in vielen unserer Regionen zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA übertraf im Geschäftsjahr 2023 EUR 250 Mio., was eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um mehr als EUR 870 Mio. im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 impliziert. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA/GMV-Marge von 1,1% im zweiten Halbjahr 2023 und 0,6% im Geschäftsjahr 2023 (einschließlich der negativen Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern), was beides im Einklang mit unserer vorherigen Prognose steht.

Der Vorstand von Delivery Hero bestätigt, dass die Gesellschaft die Gewinnschwelle beim Free Cash Flow2 während der zweiten Jahreshälfte 2023 erreicht hat und dass sich die Entwicklung des Free Cash Flows2 in der zweiten Jahreshälfte 2023 um mehr als EUR 330 Mio. im Jahresvergleich verbessert hat. In der zweiten Jahreshälfte 2023 hat Delivery Hero einen Free Cash Flow2 zwischen EUR -0,1 Mrd. und EUR 0,0 Mrd. und einen Cashflow aus sonstigen Aktivitäten (einschließlich Zahlungen im Zusammenhang mit M&A und Zinsen) von EUR -0,2 Mrd. generiert. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 beliefen sich die Zahlungsmittel auf EUR 1,7 Mrd. Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Delivery Hero ein GMV-Wachstum der Gruppe von 7-9% im Jahresvergleich3, ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 15-17% im Jahresvergleich3 und ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Mio3. Darüber hinaus erwartet Delivery Hero, einen positiven Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2024 zu generieren3. Diese Prognose basiert auf der aktuellen Zusammensetzung der Delivery-Hero-Gruppe. Zusammen mit dieser Ad-Hoc-Mitteilung hat Delivery Hero eine Presseinformation mit vorläufigen Zahlen für das Q4 2023 und das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Delivery Hero wird zusätzliche vorläufige Zahlen für das Q4 2023 und das Geschäftsjahr 2023 in seinem "Trading Update" in Kombination mit einer Telefonkonferenz, wie vorab für den 14. Februar 2024 angesetzt, berichten. Die finalen Zahlen für das vierte Quartal 2023 und das Geschäftsjahr 2023 können von den in dieser Ad-hoc-Mitteilung angegebenen vorläufigen Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Ad-hoc-Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen. Diese Zahlen können auf der Grundlage der laufenden Prüfung des zusammengefassten Lageberichts und des IFRS-Konzernabschlusses 2023 angepasst werden. Die vollständigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 werden im Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtem EBITDA, Gesamtumsatz der Segmente und GMV, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2022 , auf der Seite 81 unter dem Kapitel A "Grundlagen des Konzerns" im zusammengefassten Lagebericht, der auf der Investor-Relations-Seite der Gesellschaft veröffentlicht ist. Anmerkungen: Angesichts der außerordentlichen Abwertung des argentinischen Pesos um mehr als 50% im Dezember 2023 und der Anwendung hyperinflationärer Rechnungslegungsstandards gemäß IAS 29, sah sich der Konzern in Argentinien im vierten Quartal 2023 mit Effekten aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern in Höhe von rund EUR 550 Mio. auf den GMV und rund EUR 180 Mio. auf den Gesamtumsatz der Segmente konfrontiert. Unter Berücksichtigung der Hyperinflation wuchs der Konzern-GMV im Geschäftsjahr 2023 um 5,5% im Jahresvergleich und der Gesamtumsatz der Segmente im Geschäftsjahr 2023 um 13,8% im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen. Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem operativen Geschäft (Veränderungen beim Working Capital ohne Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben (CapEx) und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

Die Wachstumsraten für den GMV und den Gesamtumsatz der Segmente für das Geschäftsjahr 2024 basieren auf konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Das bereinigte EBITDA und der Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2024 sind in Berichtswährung und unter Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern angegeben. ************* INVESTOR RELATIONS-KONTAKT



HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Kontakt: Christoph Bast

