Bis auf 17.004,55 Zähler ist der DAX am Freitag gestiegen - und damit auf einen neuen Rekordstand. Dann ging dem deutschen Leitindex allerdings nach einem weiteren Dämpfer, was die Zinssenkungsfantasie angeht, die Luft aus. Der DAX verabschiedete sich letztendlich mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent auf 16.918,21 Zähler ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche wird er nun erst einmal schwächer erwartet.Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.876 Punkte. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...