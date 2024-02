DJ Unicredit will Ausschüttungen kräftig steigern

Von Adria Calatayud

MAILAND (Dow Jones)--Unicredit will die Ausschüttungen an die Aktionäre für dieses und für nächstes Jahr über Dividenden und Aktienrückkäufe weiter erhöhen. Wie die italienische Bank im Rahmen ihrer Jahresberichterstattung für 2023 mitteilte, will sie dafür auch eine Zwischendividende einführen. Im abgelaufenen Quartal steigerte die Mutter der Münchener Hypovereinsbank ihren Gewinn deutlich.

Für 2023 soll sich die Ausschüttung auf 8,6 Milliarden Euro belaufen nach 3,35 Milliarden im Vorjahr. Für 2024 sollen 10 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Die Verteilung auf Dividenden und Aktienrückkäufe soll von den Marktbedingungen abhängen.

Im vierten Quartal steigerte die Bank ihren Nettogewinn auf 2,8 von 2,5 Milliarden Euro. Die Erträge stiegen um 4,6 Prozent auf knapp 6 Milliarden Euro. Die Nettozinserträge legten dabei um 5,7 Prozent zu und glichen einen Rückgang der Provisionserträge aus. Analysten hatten deutlich weniger Gewinn erwartet.

Im laufenden Jahr soll der Nettogewinn etwa im Rahmen der Zahlen 2023 liegen. Die Erträge dürften leicht auf 22,5 von 23,8 Milliarden Euro sinken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2024 01:57 ET (06:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.