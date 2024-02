The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2024



ISIN Name

US63743HEU23 NATL RUR.UTI 21/24 MTN

AU3CB0266484 NSW TREASURY 19/24

XS2196807833 CN AOYUAN GR 20/24

XS2438632874 SBB TREASURY 22/24 FLRMTN

AU3CB0260545 A.N.Z.BKG.GR 19/24

AU3FN0046728 A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLRMTN

XS1767931477 LB.HESS.-THR. 18/24

DE000A2YNZV0 M.B.INT.FIN. MTN 19/24

XS1951093894 BCO SANTAND. 19/UND. FLR

XS2439004339 PRO.EUR.FIN. 22/24 FLR

