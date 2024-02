Dortmund (ots) -Läuft ein Onlineshop einmal reibungslos, kann er zur wahren Goldgrube werden - und das, ohne dass sein Betreiber viel investieren muss. Denn bei einem gut strukturierten Onlineshop handelt es sich um ein Business, bei dem 80 Prozent der Arbeitsschritte automatisiert ablaufen. Hinzu kommt, dass Interessierte keine umfassenden Vorkenntnisse oder gar Technik-Skills benötigen. Besonders wer mit fertigen Shopsystemen arbeitet, kann sich einfach an die vorgegebenen Strukturen halten. Der vergleichsweise niedrige zeitliche Zeitaufwand ermöglicht den Aufbau eines Onlineshops nicht zuletzt auch Menschen, die neben ihrem Vollzeitjob oder neben ihrem Familienleben gerne ein zweites Standbein aufbauen möchten.Die Gründung eines Onlineshops ist demnach nahezu ein Selbstläufer, könnte man meinen. Ganz so leicht ist der Weg dorthin jedoch nicht. Denn einen Online-Shop zu gründen ist das eine, ihn erfolgreich zu machen, das andere. Von schlecht kalkulierten Budgets über fehlende Reichweite, anspruchsvolle Kunden bis hin zu falschen Marketingstrategien gibt es viele Hürden auf dem Weg zum florierenden Business. Nachfolgend werden die 10 wichtigsten Faktoren erläutert, die Gründer 2024 beachten müssen.10 Faktoren, die Onlineshopbetreiber beachten sollten1. Die richtige Nische findenBei der Gründung eines Onlineshops ist der erste Schritt, sich über die Produktnische Gedanken zu machen. Wichtig ist, eine Marktlücke zu finden, die noch nicht zu stark von Wettbewerbern besetzt ist. Eine Nische mit Erfolgspotenzial ist auf eine klar definierte Zielgruppe ausgerichtet, aber gleichzeitig groß genug, um genügend Kunden anzusprechen. Großes Potenzial haben Nischen, die emotional besetzt sind, wie beispielsweise Produkte aus den Bereichen Kinderartikel, Haustierbedarf oder auch Beauty-Artikel.2. Die Wahl eines geeigneten ProduktesIst die Nische gefunden, muss allerdings auch das Produkt clever gewählt werden. Produkte mit Erfolgspotenzial sind zeitgemäß und treffen auf einen Markt, der noch nicht übersättigt ist. Ebenso ist entscheidend, dass das Produkt einen klaren Verwendungszweck hat und ein konkretes Kundenproblem adressiert. Onlineshopbetreiber sollten zudem sicherstellen, dass das Produkt nicht in herkömmlichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich ist, um eine einzigartige Marktposition zu erlangen und so die Attraktivität für Kunden zu erhöhen.3. Den Shop auf ein schlankes Design reduzierenEine hochwertige Website ist das Aushängeschild eines Onlineshops und essentiell für eine positive Benutzererfahrung. Onlineshopbetreiber sollten deshalb in ein professionelles und ansprechendes Webdesign investieren, das vor allem benutzerfreundlich ist. Elemente wie schnelle Ladezeiten, problemlose mobile Nutzung und eine klare, intuitive Navigation sind unverzichtbar. Vor allem im DACH-Raum bevorzugen Nutzer dabei ein "cleanes" Design ohne große Farbvielfalt oder Spielereien. Wer auf ein schlankes Design setzt, erhöht die Verweildauer im Shop und die Kaufwahrscheinlichkeit.4. Sich SEO-Grundlagen aneignenFür Onlineshops ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO) von großer Bedeutung, da sie die Auffindbarkeit in Suchmaschinen verbessert und gezielt Besucher anzieht. Eine SEO-optimierte Website trägt zur Verbesserung des Benutzererlebnisses bei, erhöht das Vertrauen der Nutzer und unterstützt den langfristigen Unternehmenserfolg.5. Mit Mikro-Influencern zusammenarbeitenHohe Werbekosten und ein harter Wettbewerb führen bei vielen Onlineshopbesitzern zu Frustration. Dabei sind die klassischen Marketingwege, wie bezahlte Werbeanzeigen, ohnehin kaum mehr von Erfolg gekrönt. Sinnvoller ist es, neue Wege zu gehen. Eine Methode ist das Influencer-Marketing, vor allem mit Mikro-Influencern. Eine Empfehlung, die von einem Mikro-Influencer kommt, wird weniger als klassisches Verkaufen wahrgenommen. Außerdem haben Influencer meist eine treue Community, die später zu treuen Kunden des Shops werden können.6. Auf eine zuverlässige Logistik achtenLange Lieferzeiten hinterlassen einen bleibenden negativen Eindruck. Onlineshopbetreiber sollten deshalb sicherstellen, dass ihre Produkte schnell und zuverlässig geliefert werden. Dies umfasst eine sorgfältige Auswahl von Lieferanten, die Optimierung von Lieferwegen und die ständige Überwachung des Lieferprozesses. Eine transparente Kommunikation über den Lieferstatus erhöht zusätzlich das Vertrauen der Kunden in den Onlineshop und fördert ein positives Einkaufserlebnis. Um einen Lieferanten auf seine Zuverlässigkeit zu prüfen, können zuvor auch Testkäufe erfolgen.7. Nicht am Kundenservice sparenWer Kunden auf lange Sicht an sich binden möchte, muss auch einen exzellenten Kundenservice bieten. Dazu zählt beispielsweise, zeitnah auf Kundenfragen und -probleme zu antworten. Idealerweise stehen Kunden dazu verschiedene Kontaktmöglichkeiten, wie Telefon, soziale Medien, Live-Chat oder E-Mail, zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit, Kunden zu binden, sind außerdem zusätzliche Leistungen, wie Treueprogramme oder Rabattaktionen.8. Datenschutz und Sicherheit groß schreibenDas Internet birgt viele Gefahren - vor allem, wenn es um die Sicherheit der eigenen Daten geht. Kunden sind heutzutage umso skeptischer, ob sie einen Einkauf online tätigen sollen, vor allem, wenn sie in einem neuen Shop stöbern. Shopbetreiber sollten deshalb besonders auf Datenschutz und Sicherheit achten und dies transparent kommunizieren. Die Einhaltung von Datenschutzvorschriften sowie die vertrauliche Behandlung der Kundendaten spielen dabei eine Rolle. Aber auch ein sicheres Zahlungssystem muss etabliert sein, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Nicht zuletzt sollten Shopbetreiber stets in Software-Updates und neue Sicherheitstechnologien investieren, um Datenverletzungen zu verhindern und somit das Vertrauen der Kunden zu stärken.9. Finanzen gekonnt verwaltenLangfristiger Erfolg basiert immer auf den Finanzen des Onlineshops. Onlineshopbetreiber sollten demnach stets einen guten Überblick über Kosten, Einnahmen und Gewinnmargen haben. Ein zuverlässiges Buchhaltungssystem ist dazu unerlässlich, um Finanzen zu verwalten, Gewinnmargen zu optimieren und Budgets effizient zu nutzen. Wer die Finanzverwaltung ernst nimmt, kann von einem langfristigen Wachstum und finanzieller Stabilität profitieren.10. Immer am Zahn der Zeit bleibenIn einer sich schnell wandelnden Branche müssen auch Onlineshopbetreiber immer mit der Zeit gehen, um langfristige Erfolge zu verbuchen. Dazu zählt, stets über neue Markttrends, Strategien oder Technologien informiert zu sein und diese gegebenenfalls einzuführen. Über Niko Dieckhoff:Niko Diekhoff unterstützt Angestellte, Selbstständige, Studenten und Auszubildende dabei, auch ohne großes Budget einen eigenen, erfolgreichen Onlineshop aufzubauen. Dabei fokussiert er sich auf Dropshipping - ein Modell, bei dem der Onlineshop unabhängig von eigenen Lagerräumen ist. Denn die Waren werden direkt vom Hersteller an den Käufer gesendet. 