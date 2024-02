DJ Flaue Weltkonjunktur belastet deutsche Exporte im Dezember

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die schwache Nachfrage auf den Weltmärkten wird zu einer Belastung für die deutsche Exportwirtschaft. Im Dezember fielen die deutschen Exporte kalender- und saisonbereinigt um 4,6 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 2,4 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte ebenfalls um 4,6 Prozent niedriger.

Die Importe fielen im Dezember um 6,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten lediglich ein Minus von 1,8 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 12,4 Prozent.

Insgesamt wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 125,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 103,1 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 22,2 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 18,5 Milliarden Euro gerechnet.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Dezember Waren im Wert von 67,5 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 54,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber November sanken die Exporte in die EU-Staaten um 5,5 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 7,4 Prozent.

Die meisten deutschen Exporte gingen im Dezember in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden 5,5 Prozent weniger Waren exportiert als im November. Damit nahmen die Exporte in die Vereinigten Staaten auf einen Wert von 12,7 Milliarden Euro ab. Die Exporte in die Volksrepublik China sanken um 7,9 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro, die Exporte in das Vereinigte Königreich gingen um 4,3 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zurück.

Im Gesamtjahr 2023 sanken die deutschen Exporte kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Importe nach Deutschland deutlich stärker um 9,7 Prozent zurückgingen. Der Außenhandelsüberschuss betrug für die gesamten zwölf Monate 209,6 Milliarden Euro.

