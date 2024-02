Nach dem Ausflug auf ein Rekordhoch am Freitag dürfte sich der DAX zu Wochenbeginn zunächst wenig bewegen. Starke Arbeitsmarktsignale aus den USA dämpfen etwas die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren, sprechen andererseits aber für konjunkturelle Stärke. Als Indikator signalisierte der X-DAX 30 Minuten vor dem Xetra-Start für den DAX ein kleines Plus auf 16.924 Punkte. Mit 17 004,55 Punkten hatte der DAX am Freitag zunächst seine alte Bestmarke aus dem Dezember knapp hinter sich gelassen, bevor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...